Batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Bartın'ın İnkumu sahili açıklarında batan Palau bandralı kuru yük gemisinin kayıp 3 mürettebatını arama kurtarma faaliyetleri karadan ve denizden devam ediyor.

Gürcistan'dan Bulgaristan'a seyir halinde iken Karadeniz'de fırtınaya yakalanan ve Bartın'ın İnkumu sahili açıklarında demirleyen Palau bandralı yük gemisinin 17 Ocak Pazar günü dev dalgalar nedeniyle ikiye bölünerek batmasının ardından kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batan geminin 6 mürettebatı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botla yapılan çalışmalar sonucu sağ olarak çıkarılırken 3 mürettebatın ise cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Cansız bedenlerine ulaşılan 3 mürettebattan birinin gemi kaptanı Rus uyruklu Vitaly Galenko (36) olduğu, diğerlerinin 3'üncü çarkçı Savottın Analoly (28) ve aşçı Melnychenko Andrıı (26) oldukları öğrenilirken kayıp 3 mürettebat için arama çalışmalarına karadan ve denizden devam ediliyor.

Kayıp olan Ostapenko Vladyslav (23), Kazımov Rustam (33), Sıbılyev Serıy (61) isimli 3 mürettebat için devam eden arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 bot ve 1 zodyak botla katılıyor.

AFAD ve jandarma ekiplerince kıyı bölgelerde tarama faaliyetlerine devam edilirken balıkçı tekneleri deniz üzerinde gerçekleştirilen çalışmalara destek veriyor.