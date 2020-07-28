Batı Karadeniz'de turizm çeşitleniyor

Bartın'da BAKKA Destekli “İpek Yolu'nda Bir Çıkış: Amastris ve Kromna Rotası” Projesinde Destek Sözleşmesi İmzalandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) 2020 yılı Bartın ili Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün başvuru sahibi olduğu “İpek Yolu'nda Bir Çıkış: Amastris ve Kromna Rotası” adlı projesinde destek sözleşmesi Bartın Valisi ve BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Güner ile Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç tarafından imzalandı.

İmza töreninde BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz hazır bulundu.

BAKKA'dan sözleşme imzalanması ile ilgili yapılan açıklamada, “Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün başvuru sahibi olduğu proje ile Amastris (Amasra) ve Kromna (Kurucaşile) rotalarına ait alternatif yürüyüş yolları ve bisiklet parkurlarının planlanması, rotalarının temizlenmesi, tabela ve işaretleme çalışmaları, belirlenen rota ve parkurlar ile ara güzergahların haritalarının hazırlanması, kapsamlı tanıtım faaliyetlerinin yapılması planlanmaktadır. Bartın ilinin doğal ve kültürel turizm potansiyelinin tanıtlaması ve alternatif turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla 643.950,00 TL bütçeli proje için BAKKA tarafından 482.962,55 TL hibe desteği verilecektir. denildi.