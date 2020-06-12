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Bayılan işçinin yanına koştuklarında tuğlaların içinde yılanla karşılaştılar

Bartın’da bir inşaatta tuğlaların arasına giren 1 metre 80 santimlik yılan korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Bartın'da bir inşaatta tuğlaların arasına giren 1 metre 80 santimlik yılan korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yılanı gören işçi korkudan baygınlık geçirirken, yılan diğer işçiler tarafından uzun uğraşlar sonucu girdiği yerden çıkartılabildi.


Bartın'ın Çatmaca mevkiinde devam eden konut inşaatında meydana gelen olayda, bir işçi çalıştığı sırada birden bağırarak bayıldı. Diğer işçiler hemen koşarak arkadaşlarına yardım etmek istedi. Bu sırada duvara bakan işçilerden şok eden manzara ile karşılaştı. İşçiler, tuğlalar arasına girmiş halde 1 metre 80 santimetrelik yılanla karşılaştı. Uzun süre yılını yerinden çıkartmaya çalışan işçiler, her hamlede yılanın saldırması üzerine korkulu anlar yaşadı. Yılan tesisatın geçtiği duvar kırılarak yakalandı. Aldığı darbeler yüzünden sersemleyen yılan tesisattan daha sonra yeşillik bir alanda doğaya salındı.

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