Bayram yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Bartın'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bartın-Arıt kara yolu Yukarışehler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram tatili için ailesiyle İstanbul'dan Bartın'a gelen Hakan Yıldız'ın kullandığı 34 ZT 4919 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Hakan(26), baba Mehmet (55) ve anne Kadın Yıldız (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan Melike Yıldız ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.