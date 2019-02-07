Belediye Meclisi toplandı

Bartın Belediyesi Şubat 2019 Meclis Toplantısı, Bartın Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı'nda toplanan Meclis, gündem maddesi olan 12 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Yoklama ile başlayan toplantı gündemin birinci maddesi olan Güncellenerek yeniden hazırlanan Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü talebi kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Gölbucağı Mahallesi, tapuda 879 ada, 87, nolu parsel ile Belediyemiz mülkiyetindeki tapuda 879 ada, 82 parsel nolu taşınmazların trampası (takası) yapılması talebi görüşüldü. Talep kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi olan Karaköy Mahallesi, tapuda 532 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a“ ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi, gündemin dördüncü maddesi olan Kırtepe Mahallesi, tapuda 169 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a“ ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin satışı konusu masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca gündemin beşinci maddesi olan Karaköy Mahallesi, tapuda 1424 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A“ gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi, gündemin altıncı maddesi olan Karaköy Mahallesi, tapuda 1534 ada, 13 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “B“ ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi ve gündemin yedinci maddesi olan Karaköy Mahallesi, tapuda 1534 ada, 13 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A“ ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Harcırah bedelinin belirlenmesi talebi görüşüldü. Talep görüşüldü. Gündemin dokuzun maddesinde görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek ücretin belirlenmesi talebi kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesi olan Aladağ Mahallesi, tapuda 679 ada, 27 parsel yoldan ihdası talebi, on birinci maddesi olan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 4 ada, 288 parsel yoldan ihdası talebi ve on ikinci maddesi olan Şiremir Çavuş Mahallesi, tapuda 180 ada, 12 parsel yoldan ihdas talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Belediye Meclis Toplantımızda ilimiz için önem arz eden 12 maddeyi görüşerek karara bağladık Aldığımız kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.