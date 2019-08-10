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Belediyeden bakım çalışması

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi araç yolunda hasar gören noktalarda bakım onarım çalışması başlattı.


Bartın Belediyesi araç yollarını bakımdan geçirerek sorunsuz ulaşım sağlamaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bakım onarım çalışmaları son olarak Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde devam ederken çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'de yerinde inceledi. Çalışma hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yaparak kentte hayatı kolaylaştırmaya ve yaşam kalitesini arttırmaya devam ettiklerini söyledi.


Akın açıklamasında “Halkımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamak amacıyla hasar gören noktalarda başlatmış olduğumuz bakım onarım çalışmalarımıza Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde devam ediyoruz. Ekiplerimiz hasar gören noktaları tesviye ederek sıcak asfalt ile yeninden düzenliyor. alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yaparak kentte hayatı kolaylaştırmaya ve yaşam kalitesini arttırmaya devam ediyoruz” dedi.

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