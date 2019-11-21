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Belediyeden ulaşım kolaylığı

Bartın Belediyesi’ne bağlı ekipler Tuna Mahallesi’nde bulunan üst geçide merdiven yaparak vatandaşlar için ulaşım kolaylığı sağladı.

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler Tuna Mahallesi'nde bulunan üst geçide merdiven yaparak vatandaşlar için ulaşım kolaylığı sağladı. Akın açıklamasında “Mahallelerimize ihtiyaçlar ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine üst geçide bağlantı sağlaması amacıyla merdiven düzenledik. Vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştıran tüm çalışmalarımız, buradan sonra mahallelerimizin ihtiyaç duyulan farklı noktalarında da sürecek” dedi.

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