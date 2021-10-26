“Benim de bir fikrim var” diyenler Bartın Üniversitesinde buluştu

'sü düzenlenen “Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin açılış töreni Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında tematik olarak düzenlediği “IV. Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin açılış töreni Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından ihtisaslaşma alanına alınan 15 yükseköğretim kurumundan biri olan Bartın Üniversitesi, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları'nı kapsayan projelere ev sahipliği yapıyor.

“Yaptığımız çalışmalarla değer üretme gayretindeyiz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak hedeflerinden bahsederek “Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilginin istenilen zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise iyi işleyen bir ar-ge sistemini gerektirmektedir. Dolayısıyla rekabetin içerisinde ayakta kalabilmenin en önemli koşulu ar-geye yapılan yatırımlardır. Bu noktada bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin tesisi önem arz etmektedir. Bartın Üniversitesi olarak bizler de Ülkemizin ‘Kalkınma Hamlesi'ni akademik gücümüz ve tüm paydaşlarımızla birlikte desteklemekte, yaptığımız çalışmalarla değer üretme gayretindeyiz” dedi.

“Üreten gençlerimizi gördüğüm zaman büyük bir heyecan duydum”

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliğin önemine değinerek “Bugün burada ülkemizin ilk mega endüstri bölgesi olan ‘Filyos Vadisi Projesi'ne yönelik projeler üreterek yarışmaya katılan gençlerimizle bir arada olmak bizleri heyecanlandırıyor. Proje sergilerini gezince gördüğüm heyecan karşısında büyük bir mutluluk duydum. Bu tür proje yarışmaları gençlerimizin girişimci ruhunu her daim canlı tutarak ülkemizin küresel teknoloji rekabetinde ileriye taşıyacak ürünleri üretmesi noktasında son derece kritik önem taşımaktadır. Girişimciler sürekli yeni fikirler geliştirerek bir yandan ülkedeki ürün ve hizmetlerin kalite ve verimliliğini artırırken diğer yandan da tamamen yeni ürünler ortaya koymaktan çekinmezler ve yeni pazarlar oluşmasına vesile olurlar” diye konuştu.