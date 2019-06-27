İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beton parke yol düzenleme çalışması başladı

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Esentepe Mahallesi 94.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esentepe Mahallesi 94. Sokak'ta beton parke ile yol düzenleme çalışması başlattı.


Bartın Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Esentepe Mahallesi 94. Sokak'ta beton parke taşlarla yol düzenleme çalışması yapıyor. Yapılan çalışmalar ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın beton parke ile yol düzenleme çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Kentte ihtiyaç duyulan her noktaya bir ekip sevk etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Esentepe Mahallesi 94. Sokak'ta beton parke taşlarla örerek düzenlemeye başladık. Buradaki çalışmamızı da en kısa zamanda tamamlayıp yolu sorunsuz şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız“ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.