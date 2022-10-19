Bilirkişi heyeti patlamanın meydana geldiği maden ocağında

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürüyor. Heyet, sistemlerin takip edildiği yerde teknik incelemelerini sürdürürken patlamanın meydana geldiği madendeki çalışmalar da sürüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında maden mühendisleri, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, makine mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürüyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Başsavcı Faruk Kaynar tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda Cumhuriyet Savcıları, bilirkişi heyeti, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden oluşan uzman ekip patlamanın yaşandığı ocağa gelerek incelemelerde bulundu. Bilirkişi heyeti sistemlerin takip edildiği yerde teknik incelemelerini sürdürürken diğer taraftan da işçiler patlamanın meydana geldiği maden ocağına inerek çalışmalarını sürdürüyor. Yangının bulunduğu bölgede sızdırmazlığın sağlanmasıyla birlikte azot kullanılarak baraj kuruldu.

Öte yandan jandarma ve polis ekipleri ocağın giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutuyor.