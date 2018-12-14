Bir park da Balamba Caddesi'nde

Bartın'da Çaydüzü Mahallesi Balamba Caddesi'nde çocuk parkı yapım çalışması devam ediyor.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın vatandaşlardan gelen talepleri ve mahallelerin park ihtiyaçlarını uygun alanlarda bulunduğu sürece mutlaka karşıladıklarını ve parkları sadece çocukların oyun alanı olarak değil büyük küçük herkese hitap eden yerler olarak düzenlediklerini söyledi.

Akın açıklamasında, “Bartın Belediyesi olarak mahallelerimizin park ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren 120'yi aşkın parkı ilimize kazandırdık. Yapmış olduğumuz parklarımızı 7'den 70'e her yaş grubun faydalanabileceği şekilde tasarlıyoruz. Alanlar uygun olduğu sürece yeni yaptığımız tüm parkları çocuk oyun gurupları, oturma, spor ve yürüyüş alanları ile donatıyoruz. Bir taraftan yeni parklar yaparken bir taraftan da eski parkları yeniliyoruz. Son olarak ta Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine Çaydüzü Mahallesi Balamba Caddesi'nde yeni park alanı oluşturmak üzere çalışma başlattık. Kısa zaman içinde çalışmalarımızı tamamlayarak parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız“ dedi.