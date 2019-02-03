İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir parkta Kadıoğlu Sokak'a

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen talepler üzerine Karaköy Mahallesi Kadıoğlu Sokak’ta yeni park alanı oluşturmak üzere çalışma başlattı.

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen talepler üzerine Karaköy Mahallesi Kadıoğlu Sokak'ta yeni park alanı oluşturmak üzere çalışma başlattı.


Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, yeni park yapımı ve mevcut parkların yenilenmesi, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalarını artırarak devam ettiriyor. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren 123 çocuk parkını ilimize kazandırıldık. Bu parklarımıza kondisyon aletleri yerleştirerek yetişkin vatandaşlarımızın da park alanlarında istifade etmesini sağladık. Son olarak mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine Karaköy Mahallesi Kadıoğlu Sokak'ta yeni bir park alanı oluşturmak üzere çalışma başlattık. Kısa bir süre içinde bu bölgede ki çalışmalarımızı tamamlayarak parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız. “ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.