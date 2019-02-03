Bir parkta Kadıoğlu Sokak'a

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen talepler üzerine Karaköy Mahallesi Kadıoğlu Sokak'ta yeni park alanı oluşturmak üzere çalışma başlattı.

Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, yeni park yapımı ve mevcut parkların yenilenmesi, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalarını artırarak devam ettiriyor. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren 123 çocuk parkını ilimize kazandırıldık. Bu parklarımıza kondisyon aletleri yerleştirerek yetişkin vatandaşlarımızın da park alanlarında istifade etmesini sağladık. Son olarak mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine Karaköy Mahallesi Kadıoğlu Sokak'ta yeni bir park alanı oluşturmak üzere çalışma başlattık. Kısa bir süre içinde bu bölgede ki çalışmalarımızı tamamlayarak parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız. “ dedi.