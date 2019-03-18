Bir üst geçit de Çaydüzü Mahallesi'ne

Akın, sorun teşkil eden bölgelerde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla üst geçitlerin olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Yayaların can güvenliği açısında üst geçit çalışmalarını çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Cemal Akın, halkın teveccüh göstermesi durumunda Çaydüzü Üst Geçidi Projesi'ni hayata geçirerek bu bölgeyi de güvenli hale getirmek istediklerini söyledi.

Proje hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Değerli halkımıza Bartın‘ımızda daha güzel, huzurlu ve güvenli bir yaşam sunmak için daha önce kentte ölümlü kazaların yaşandığı, Aladağ Mahallesi'nin hemen alt tarafından ki çevre yoluna, Cumhuriyet Mahallesi'ne ve Hendekyanı Caddesi'ne olmak üzere 3 kritik noktaya üst geçitler yapmıştık. Büyük küçük herkesin karşıdan karşıya geçerken büyük sıkıntı yaşadığı bu bölgelerimizi yapmış olduğumuz bu çalışma ile daha güvenli hale getirdik. Üst geçit projelerimize asansör ilavesi yaparak engelli ve yaşlılarımızın da bu hizmetimizden kolaylıkla yararlanmasını sağladık. Üst geçit projelerimize bir yenisi de Devlet Hastanesi, Gençlik Merkezi, çeşitli okullar, Kültür Merkezi gibi çok sayıda donatı bulunan, vatandaşların hareket halinde olduğu Çaydüzü Mahallesi'nde hayata geçirmek istiyoruz. Hizmet ile toplumsal faydayı birleştiren, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıran, yaya güvenliğine önem veren, 7'den 70'e tüm vatandaşlarını önemseyen, kucaklayan, ayrıştıran değil birleştiren belediyecilik anlayışımızla insan odaklı hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.