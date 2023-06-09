Bitkin halde bulunmuştu yeniden doğaya kavuştu

Bartın'da köylüler tarafından bitkin halde bulunan karaca veteriner hekim kontrolünün ardından yeniden doğaya salındı.

Edinilen bilgilere göre Bartın'da kırsal arazide köylüler tarafından bitkin halde karaca bulundu.

Köylüler durumu 112 aracılığı ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirildi.

Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından bitkin haldeki karaca veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Herhangi bir yarasının olmadığı ve genel sağlık durumunun da olumlu olduğunun gözlenmesinin ardından karaca ekipler tarafından yeninden doğaya salındı.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan duyuru ile yavru karaca ile karşılaşıldığında acil yardım ve tedaviye ihtiyacı yoksa bulunduğu yerde bırakılması ve dokunulmaması gerektiği hatırlatıldı.

Duyuruda, “Yaban hayatına destek olmak için yapılması gereken en doğru hareket , karaca yavrusu görüldüğünde eğer acil yardım ve tedaviye ihtiyacı yok ise bulunduğu yerde bırakılması ve dokunulmamasıdır. Belirli bir uzaklıkta sessizce annesinin gelip gelmediği gözlemlenmeli ve kesin emin olduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verilmelidir. Anne yaban hayvanları beslenirken yavru yuvada hareketsiz şekilde annesinin gelmesini bekler, yavrusu alınan yaban hayvanı o bölgeyi terk etmez 3 gün boyunca yavrusunu arar. Bu nedenle yaban hayvanlarına dokunmayın, almayın annesi muhakkak yakınlardadır. Alanları geri bırakmaları için uyarın. Yaban hayvanının terk edilmiş yada yaralı olduğundan eminseniz 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak bilgi veriniz. Unutmayın doğanın dengesi elimizdedir.” İfadelerine yer verildi.