Biyoetanol üretilecek proje devam ediyor

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Pak-Türk Proje bazlı anlaşması kapsamında Bartın Üniversitesi ile Pakistan'ın Government College Lahore Üniversitesi (GCU) arasında yapılan “Biyoetanolün Maliyet Etkin Pilot Ölçekli Üretimi” başlıklı projesi devam ediyor.

Proje kapsamında, GCU'da doktora öğrenimine devam eden Attia Hamid, projenin Bartın Üniversitesi ayağında gerçekleştirilen deneylerine katılmak üzere iki aylık süreç için Bartın Üniversitesine geldi.

Hamid, Bartın Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Araştırma Laboratuvarlarında Fen Fakültesi Dekanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile projede görev alan diğer araştırmacılarla birlikte Karadeniz Bölgesi'nin bitkisel atıklarından olan orman gülü, fındık kabuğu ve fındık zurufundan (koçanı) çeşitli tekniklerle selüloz eldesi yaptı. Elde edilecek olan selüloz, rekombinant olarak üretilecek beş farklı enzim ile hidrolize uğratılacak ve enzimatik reaksiyon sonucu oluşan basit şekerler etanol üretimi için fermente edilecek.

Bunun yanı sıra, nanopartikül sentezi ve mikrodalga sentez cihazı ile antikanser aktivite gösteren komplekslerin sentezleri üzerine bilgiler verildi. Bu kapsamda araştırmacının Pakistan'dan getirdiği İspanyol kirazı (Mimusops elengi L.) meyvesinden “Green Synthesis” yöntemi kullanılarak gümüş nanopartiküller sentezlenmiş ve bu nanopartiküllerin antibakteriyel ve antikanserojen aktivite çalışmaları yapıldı. Ayrıca nikel (Ni), bakır (Cu), çinko (Zn), kadmiyum (Cd) gibi geçiş metalleri ile mikrodalga sentez cihazı kullanılarak kompleks sentezleri üzerine farklı çalışmalar da devam ediyor.