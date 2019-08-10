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Bölge TSO'ları Bartın'da buluştu

Batı Karadeniz bölge Ticaret ve Sanayi Odaları Deneyim ve Paylaşım toplantısı Bartın Organize Sanayi Bölgesi İnovasyon merkezinde yapıldı.


Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Kdz.Eregli Ticaret ve Sanayi Odası, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası'nın Genel Sekreterleri ve Akreditasyon sorumlularının katıldığı toplantıda, TOBB Akreditasyon Sistemi iyi uygulamaları ve projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.


Toplantıyı değerlendiren TSO Başkanı Halil Balık, “Üyelerimize Avrupa standartlarında hizmet sunmak için bölge ve çevre odalarımız ile istişare içerisinde çalışıyoruz dedi. Başkan Halil Balık, daha önce bölge odalarda gerçekleşen toplantıların devamına ev sahipliği yaptık. Amacımız farklı odalardaki çalışma uygulamalarını görmek, üye memnuniyetini ve kalitesini arttıran çalışmaları kendi odamızda uygulayarak sürekli kendini yenileyen bir oda haline gelmek, teknolojinin hızına ayak uydurmak'' dedi.

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