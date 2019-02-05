BÜ'den “Dünya Kanser Günü” konferansı

Bartın Üniversitesi'nde “Dünya Kanser Günü” dolayısıyla düzenlenen konferansta kanserde erken tanının önemine vurgu yapılarak, üniversite bünyesinde kurulan laboratuvarda planlanan çalışmalara değinildi.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Fen Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iş birliğinde “Dünya Kanser Günü” dolayısıyla bir konferans düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kanser Birimi Sorumlusu Sevilay Dikyurt, “Farkındayız, Kanseri Yeneceğiz” adlı bir konuşma yaptı. Dikyurt, kanserin Dünya'da ve ülkemizde görülme sıklığı ve öldürücülüğü açısından kalp ve damar yolu hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek, ‘kanser oluşumunu', ‘kanser yapan etmenler' ve ‘hangi organlarda kanser olur' başlıklarında sunumlar yaptı.

“Kanserde erken teşhis ve tedavi çok önemli”

Kanserde erken tanının önemine vurgu yapan Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kanser Birimi Sorumlusu Sevilay Dikyurt, “Kanserin belirtileri: Yutkunma güçlüğü ve hazımsızlık, uzun süre iyileşmeyen yaralar, ses kısıklığı ve sebepsiz öksürük, ben ve siğillerin büyümesi, renk ve şekil değiştirmeleri, meme veya herhangi bir yerdeki şişlik ve sertlik, vücudun herhangi bir yerinden gelen akıntılar ve normal dışı kanamalar, büyük veya küçük abdest yapmadaki değişiklikler. Kişiler bu değişiklikleri gördüğünde hekime başvurmaları oldukça önemlidir" dedi.

Ardından konuşan Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise “Siyanido- Esaslı Yeni Koordinasyon Bileşiklerin Antikanser Etkilerinin in vitro Olarak Araştırılması” adlı çalışmadan elde edilen sonuçları aktardı. “Normal bir hücre nasıl kansere dönüşür?” sorusuna da cevap veren Prof. Dr. Karadağ, “Bütün kanser tipleri vücudun temel yaşam ünitesi olan hücrelerimizden gelişirler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre ne kadar bölüneceğini bilir ve gerektiğinde ölmesini de bilir. Buna APOPTOSİS yani hücrenin programlı ölümü denir. Normalde vücudun sağlıklı ve düzgün çalışması için hücrelerin büyümesi, bölünmesi ve daha çok hücre üretmesine gereksinim vardır. Kanser hücreleri, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Fazla hücrelerin kütleleri bir büyüklük veya tümör oluştururlar.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karadağ, araştırmacılara kanser ile ilgili çeşitli çalışmaların ve deneysel uygulanmaların yapılabilmesi için Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde Antikanser Araştırma Laboratuvarı kurulduğunu da söyledi. Laboratuvar bünyesinde yapılması planlanan çalışmalara da değinen Prof. Dr. Karadağ, “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un destekleriyle kurulan laboratuvarımızda; kanser araştırmaları, ilaç geliştirme, protein, hormon, aşı üretimi, madde uygunluk çalışmaları, moleküler yolakların aydınlatılması, bitki ekstrakt çalışmaları ve biomarker geliştirme faaliyetlerinde bulunabileceğiz.” şeklinde konuştu.