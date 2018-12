BÜ'den ‘Engelleri yıkan şampiyonlar' paneli

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla ‘Engelleri Yıkan Şampiyonlar' adlı bir panel gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güçlü yaptı. Güçlü, “Kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri kaldırmak için her birimize ayrı görevler düşmektedir. Bu doğrultuda gayret göstermeli ve herkesin birer engelli adayı olduğu düşüncesiyle hareket etmeliyiz. İnanıyorum ki bu şekilde yaptığımız zaman herkes için daha yaşanabilir bir dünya olacaktır.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından geçilen ‘Engelleri Yıkan Şampiyonlar' adlı panelin başkanlığını BESYO Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Bozkuş yaptı. Bozkuş, düzenlenen etkinlikle hayata ve engelli bireylere yönelik bakış açısını değiştirmeyi ve katılımcıların zihinlerinde yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini söyledi.

“Zoru başarabilmek bizim için kolay”

Panelde ilk olarak konuşan bedensel engelli masa tenisi milli sporcusu Nergis Altıntaş, hayatından örnekler vererek yaşadığı zorluklarla birlikte azmiyle ulaştığı başarıyı ifade etti. Altıntaş, “16 yaşında engelli oldum. Ondan sonra beni spor yapmam için teşvik ettiler. Hobi olsun diye gittiğim sporu kısa sürede çok sevdim. Evet, çok zor ama zoru başarabilmek bizim için kolay. Şu anda ise beni yenecek kimse çıkmadı. Umarım yetiştirdiğim öğrenciler beni geçecektir. İnşallah 2020 olimpiyatlarında ülkemizin bayrağını gönlerde dalgalandıracağım” dedi.

“Aldığım başarılar beni dünyanın en başarılı sporcusu yaptı”

Bedensel engelli masa tenisinin bir diğer başarılı milli sporcusu Nesim Turan ise aldığı başarıları aktararak “Bir birey olduğumu ve hiç bir engelim olamayacağımı 13-14 yaşlarında anladım. Aldığım başarılar beni dünyanın en başarılı sporcusu ödülüne taşıdı. Hayallerimizi çalışa çalışa gerçekleştirdik. Çin'den sonra ilk defa Türkler final oynadı” diye konuştu.

“Her şeye rağmen bir şeyler başardığım için çok gururluyum”

Eskrim sporuna başlama hikâyesini anlatan tekerlekli sandalye eskrim sporunun Türkiye'deki öncü ismi Hakan Akkaya da “18 yaşında eskrime başladım. Bu branş aktif değildi. Yapılan bir projeyle birlikte bu spora başladım. Darmadağın ve düzensiz bir hayatım varken eskrimle yeniden deyip, hayata tutundum. İlk resmi madalyamı federasyon kurulduktan 8 ay sonra aldım. 2017 yılında dünya şampiyonu oldum. Sonra derecelerim gelmeye devam etti. Her şeye rağmen bir şeyler başardığım için çok gururluyum” şeklinde konuştu.

Soru ve cevapların alınmasının ardından son bulan etkinliğe; Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, akademisyenler, il müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Şampiyonlar, Rektör Uzun'u ziyaret etti

Panelin konuşmacıları, şampiyon milli sporcular Akkaya, Altıntaş ve Turan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u da ziyaret etti. Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güçlü ile birlikte Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Bozkuş'un da yer aldığı ziyarette, hayat hikâyeleriyle örnek gösterilen başarılı sporcular, yakın ilgileri ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Rektör Uzun'a teşekkür etti.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda almış oldukları başarılardan dolayı sporcuları kutlayan Rektör Uzun ise “İnancımızın ve köklü geleneğimizin gereği olarak, engelli bireylerin her zaman yanında olmamız ve onların hayatlarını kolaylaştıracak gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu doğrultuda her birimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Bu düşüncelerle genç yeteneklerimizi her şeye rağmen eriştikleri başarılardan ve örnek kişiliklerinden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Tüm öğrencilerimizin ihtiyacına uygun, örnek bir bilim yuvası oluşturuyoruz”

Bartın Üniversitesi'nin yerleşkelerinde engelli öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerin her ihtiyacına uygun, örnek bir bilim yuvası oluşturmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamızın teşvikleri ve yüreklendirmesiyle ‘Engelsiz Erişim' ve ‘Engelsiz Eğitim' sloganlarıyla yükseköğretim kurumlarımızda çalışmalar gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Kutlubey Kampüsümüzde yer alan Fen, Mühendislik, Edebiyat, Eğitim ve İslami İlimler fakültelerimiz fiziki yapıları ile engelli öğrencilerimize zorluk çıkarmayacak şekilde tasarlandı ve ‘Mekânda Erişebilirlik' kategorisine YÖK'e adaylık başvurusu yapıldı. Yapılacak iyileştirmeler ile de eminim ki üniversitemiz engelli dostu bir üniversite olarak öne çıkacaktır. Sürekli iyileşme yaklaşımını merkezine koyan ‘Yeni YÖK' anlayışıyla bizleri daima yüreklendiren ve her zaman destek olan YÖK Başkanımıza ve kendilerinin şahsında YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.