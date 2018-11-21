BÜ'den Mevlid-i Nebi Paneli

Peygamber ve Gençlik” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen panele; Bartın Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, öğretim elemanları, Bartın'da görev yapan imamlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinden İdris Demir'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Behram Aytekin'in Kur'an-ı Kerim mealiyle başladı.

Ardından bir selamlama konuşması yapan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, “Peygamber Efendimiz, yaşantısı ve kişiliğiyle herkese emsalsiz bir örnektir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizi anlatmaya zaman, tarif etmeye ise kelimeler yetmez. Gençlerimizin O'nu iyi tanıması son derece önemlidir.” dedi.

Ardından geçilen panelin başkanlığını İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asife Ünal yaptı. Panelde; Bartın Müftüsü Mahmut Gündüz yaptığı “Hz. Peygamber'in Gençliğe Bakışı", adlı konuşmasıyla Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek, “Peygamber Efendimiz iyi anlatılmalı ve doğru anlanmalıdır.” diye konuştu.

Emekli İl Müftüsü Ahmet Durmuş ise “Hz. Peygamber ve Gençlik" başlıklı konuşmasında “Peygamber Efendimizi anlamak yetmez, anladıklarımızı hayatımıza yansıtmalıyız.” vurgusunu yaptı.

İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi İbrahim Urgancı ise "Hz. Peygamber'in Gençlerle İletişimi" konulu konuşmasında “Peygamber Efendimiz gençlere sevgiyle yaklaşmış ve onları anlamaya çalışmıştır. Gençlerle iletişim kurarken her zaman olduğu gibi empati kurmaya özen göstermiştir. O, bataklığa batmış insanlığı karanlıktan çıkarmış, kemikleşmiş toplumsal statüyü ıslah ederek yüzyıllardır süren İslam inkılabını gerçekleştirmiştir.” ifadelerini kullandı.