BÜ'den ‘Zirve Seni Çağırıyor' etkinliği

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) ile Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜKARMER) tarafından ‘Zirve Seni Çağırıyor' adlı etkinlik düzenledi.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte ilk olarak, Mir İzolasyon Savunma, Havacılık, Uzay Yalıtım Ürünleri Kurucu Ortağı Melike Yılmaz tarafından “İşim, Aşım, Aşkım” başlıklı bir konuşma yapıldı. Yılmaz, konuşmasında başarı insanı olmayı hedeflemek, yenilikçi fikirler üzerinde düşünebilmek ve harekete geçebilmek, dönüm noktaları ve sorunlar içerisindeki fırsatları görebilmek, girişimcilik ve işini aşk ile yapmak konularında katılımcılara bilgiler verdi.

5N1K Gelişim Akademisi kurucusu, Kariyer Koçu Yasemen Çalışkan ise “Kendi Yolunun Lideri Olmak” konulu konuşmasında kariyer planlama için öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını fark etmelerine yardımcı olacak noktaları anlattı.

TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. - Organizasyonel Gelişim Uzmanı Mine Koşar da “Beş Adımda Stratejik Kariyer Planlama” adlı bir konuşma yaptı. Koşar, ilk olarak katılımcılara doğru kariyer basamakları konularında bilgiler aktarırken, ardından stratejik kariyer planlamanın basamaklarına ilişkin iş hayatına yönelik çeşitli konularda önerilerde bulundu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Etkinlikte Bartın Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri tarafından bir müzik dinletisi de yapıldı.