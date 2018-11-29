Buz gibi havada denize girdi

Bartın'da kış ayının yaşandığı günümüzde sahilde denize giren vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu.

Bartın'da her yaz mevsiminde on binlerce kişinin denize girip güneşlenmek için akın ettiği İnkumu'nda sıra dışı bir olay yaşandı. Kış ortasında buz gibi denize giren adam ilginç görüntüler oluşturdu. Kasım ayının son günlerinde İnkumu sahilinde denize giren Alp Kaymakçı isimli vatandaşın o anlarını arkadaşları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Denize giren ve bir süre suda kaldıktan sonra çıkan Kaymakçı suyun buz gibi olduğunu ifade ederken, “Biz soğuğu seviyoruz. İçimiz Karadeniz” dedi.