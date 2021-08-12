Buzağılarını aracının bagajına koyarak kurtardı

Bartın'dan yeniden etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollarda çökmeler ve heyelanlara neden oldu.

Bartın'da aniden bastıran ve aralıklarla devam eden yağmur yağışı sonrası bazı köy yollarında yeniden heyelana neden olurken, bölgede çalışma yapan ekiplere de zor anlar yaşattı. Dün yaşanan afet sonrası bölgeye çevre illerden çok sayıda iş makineleri sevk edilerek çalışmalar devam ederken, aralıklarla yağan yağmur şiddetini arttırınca çalışlar aksamaya başladı. Ulus ilçesine bağlı Akören ve Zafer köylerine ulaşımın sağlandığı yollar da ise, su taşkınları ile birlikte heyelanlar meydana geldi.

Yağışlar sonucu ahırında buzağılarını son anda kurtaran bir çiftçi ise 3 buzağısını aracının bagajına yükleyerek güvenli bölgeye getirdi.