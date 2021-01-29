Cadde ortasında tekme yumruk kavga ettiler

Bartın'da bir grup gencin kavga anı kameralara yansıdı.

Bartın kent merkezinde bir grup genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yukarı Çarşı mevkiinde meydana gelen olayla gençler arasındaki tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönerken çevredeki vatandaşlar yaşananları korku içinde izledi.

Tekmelerin ve yumrukların konuştuğu o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Emniyet ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.