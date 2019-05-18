Çağlayan'a düzenleme geliyor

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çağlayan'da incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Çağlayan Piknik Alanında incelemelerde bulunarak bakım ve onarım gerektiren yerlerin talimatını verdi. Başkan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çağlayan Piknik Alanımızı bir sonraki sezon yenilemeyi düşünüyoruz. Ancak bu sezon da vatandaşlarımızın istifade edebilmeleri için gerekli bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Yeni sezonda çok daha kullanışlı ve güzel hale getireceğiz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.