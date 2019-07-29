Çakar ve sirenli aracın sürücüsüne 2 bin 20 lira ceza

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Mugada yolu üzerinde durdurdukları D.A.'ya ait 06 BJD 162 plakalı araçta çakar ve siren tertibatının olduğunu belirledi. Sürücü D.A. hakkında da dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan 23 suç kaydı olduğu ve denetim serbestlik koşulları gereğince Ankara'da polis merkezinde imza yükümlülüğü bulunduğu anlaşıldı. Araçtaki siren ve çakar tertibatı sökülürken, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesine göre 2 bin 20 lira para cezası uygulandı.