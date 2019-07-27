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Çalınan altınlar elektrik panosunda bulundu

Bartın’da evden kaybolan altınlar özel olarak oluşturulan polis ekiplerinin çalışması sonucu elektrik panosuna gizlenmiş halde bulundu.

Bartın'da evden kaybolan altınlar özel olarak oluşturulan polis ekiplerinin çalışması sonucu elektrik panosuna gizlenmiş halde bulundu.


Bartın'da meydana gelen olayda, Nezahat M. evinde bulunan 2 bilezik, 5 reşat altın, 1 adet reşat altın kolye ve 1 adet yüzüğün kaybolduğunu belirterek polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından özel ekip oluşturan Asayiş Şube Müdürlüğü, altınların ve faillerin peşinde düştü. Eve girip çıkan herkesi sorgulayan ekipler bu esnada evin içi ve binanın çevresinde altınların saklanabileceği yerleri didik didik aramaya başladı. Altınlar aramalar sonucunda araştırıldığında altınların bina içerisindeki trafo içine gizlenmiş halde bulundu. Altınlar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.


Altınlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Nezahat M., “Evden başkaları tarafından altınlarım çalınmıştı. Bugün Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunma için geldim. Asayiş ekipleri görevlendirildi ve altınlarımız kısa zamanda bulundu. Biz onlardan çok memnunuz, Allah onlardan razı olsun” dedi.

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