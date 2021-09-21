Çalıntı malzemeler internetten satışa çıktı, jandarma malzemelere el koydu

Bartın'da bir balıkçı barınağından çalınan malzemeler internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı. Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Amasra ilçesine bağlı Göçkündemirci köyü sahilindeki balıkçı barınağında sahilde çekili bulunan bir tekneden 2 adet araba teybi, 1 adet kabinli hoparlör, 1 adet kesim motoru, 7 adet çeşitli marka ve ebatlarda hoparlör, 1 adet tekne çapası ile birlikte alet edevat malzemelerinin bulunduğu çanta çalındı.

Çalınan malzemelerin sahibi G.K.'nın şikayeti üzerine Jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kayıp olan malzemelerin aynı köyde yaşayan A.Y. tarafından 2. el ürünlerin satıldığı bir uygulama üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi.

A.Y. ifadesinde söz konusu malzemeleri O.D. isimli bir şahıstan aldığını beyan etti. O.D.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken çalıntı malzemeler ise G.K.'ya teslim edildi.