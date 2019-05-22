İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalıştığı fabrikayı soyan zanlı tutuklandı

Bartın’da çalıştığı demir çelik fabrikasından 4,5 ton dökme demir çalan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın'da çalıştığı demir çelik fabrikasından 4,5 ton dökme demir çalan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, olay gece 01.30 sıralarında meydana geldi. İnkumu yolu güzergahında devriye görevi yapan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti durdurmak istedi. Uyarılara uymayıp kaçan araç takip sonucunda Topluca köyünde park edilmiş halde bulundu. Aracın kasasında 4,5 ton dökme demir bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, demirlerin bölgede üretim yapan bir demir çelik fabrikasına ait ve çalıntı olduğunu tespit etti. Daha sonra gözaltına alınan araç sürücüsü T.D.'nin aynı firmada çalıştığı ve demirleri çaldığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.