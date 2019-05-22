Çalıştığı fabrikayı soyan zanlı tutuklandı

Bartın'da çalıştığı demir çelik fabrikasından 4,5 ton dökme demir çalan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay gece 01.30 sıralarında meydana geldi. İnkumu yolu güzergahında devriye görevi yapan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti durdurmak istedi. Uyarılara uymayıp kaçan araç takip sonucunda Topluca köyünde park edilmiş halde bulundu. Aracın kasasında 4,5 ton dökme demir bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, demirlerin bölgede üretim yapan bir demir çelik fabrikasına ait ve çalıntı olduğunu tespit etti. Daha sonra gözaltına alınan araç sürücüsü T.D.'nin aynı firmada çalıştığı ve demirleri çaldığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.