İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çam ağaçlarına çıra için zarar verdiler

Bartın’ın Ulus ilçesinde bulunan Uluyayla’da çam ağaçlarına çıra elde etmek için zarar verildiği öğrenildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan Uluyayla'da çam ağaçlarına çıra elde etmek için zarar verildiği öğrenildi.



Bartın'ın Ulus ilçe sınırları içerisinde bulunan Uluyayla'ya hafta sonu gezmek için giden vatandaşlar bazı ağaçların tahrip edildiğini gördü. Diplerinin yontulduğu çam ağaçlarının bölgeye gelen turistler tarafından çıra elde etme amacı ile yontulduğu belirtildi. Olayın her yıl yaşandığını aktaran vatandaşlar, duruma müdahale edilmesini istedi. Vatandaşlar ayrıca ağaçlara zarar verenlerin bulunarak cezalandırılması gerektiğini de belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.