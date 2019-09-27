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Camideki hırsızlık güvenlik kamerasında

Bartın’da camiden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı.

Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Olay, Gölbucağı Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Camii'nde meydana geldi. Camide kilitli odada bulunan dizüstü bilgisayarın yerinde olmadığını fark eden imam, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından caminin güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube ekipleri, bilgisayarın odaya giren N.G. (17) tarafından çalındığını belirledi. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli, yapılan operasyonla ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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