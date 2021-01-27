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Çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

Bartın’da çamura saplanan inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bartın'da çamura saplanan inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Bartın Merkeze bağlı Hacıosmanoğlu köyünde bir inek yol kenarında çamura saplandı. İneğin sahibi ve köylüler tüm çabalarına rağmen ineği saplandığı çamurdan kurtaramadı. Durum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bildirildi. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri çamura saplanmış ineği halat ve vinç yardımı ile çıkararak sahibine teslim etti.

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