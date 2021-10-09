Çanakçılar Şirketler Grubu, IV. Ar-Ge Proje Pazarı'nın ana sponsorlarından biri oldu

Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısından biri olan Çanakcılar Şirketler Grubu, Bartın Üniversitesinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirileceği “Ar-Ge Proje Pazarı”nın ana sponsorlarından biri oldu.

Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında tematik olarak gerçekleştireceği “IV. Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğine Çanakçılar Şirketler Grubu da destek veriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “İlk 1000 İhracatçı” arasında yer alan Çanakcılar Şirketler Grubu verdiği destekle etkinliğin ana sponsorlarından biri oldu.

“Üniversiteleri kalkınmanın en önemli dinamikleri olarak görüyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret eden Çanakçılar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Çanakcı, bölgesel kalkınma odağında gerçekleştirilen proje pazarı etkinliğine destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bartın Üniversitesinin bölgenin gelişimine yönelik sürdürdüğü çalışmaları ilgiyle takip ettiklerinin de altını çizen Çanakcı, üniversitelerin kalkınmanın en önemli dinamikleri olduğunu söyledi.

Rektör Uzun, teşekkür etti

Yakın ilgileri ve destekleri için Çanakcı'ya teşekkür eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı'nın dördüncüsünü gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Diğer bir mutluluğumuz ise bölgemizin en önemli bilim şölenlerinden birini gerçekleştirirken kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin de en güzel örneklerinden birini sergileyecek olmamızdır. Bu düşüncelerle ülkemizin önemli kuruluşlarından biri olan Çanakçılar Şirketler Grubuna ile yakın ilgileri ve destekleri için Sezai Çanakcı'ya teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de iş birliğimizi arttırarak devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

IV. Ar-Ge Proje Pazarı başvuruları 10 Ekim 2021 tarihine kadar devam ediyor

Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin başvuruları 10 Ekim 2021 Pazar gününe kadar “projepazari.bartin.edu.tr” internet adresinden alınmaya devam ediyor. 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında “Akıllı Teknolojiler”, “Bulut Teknolojisi”, “Büyük Veri ve Analitik”, “Dijital Dönüşüm”, “Enerji Teknolojileri”, “Filyos Yatırım Havzasına Yönelik Projeler”, “Katmanlı Üretim”, “Kimya ve Biyoteknoloji”, “Nesnelerin İnterneti”, “Otonom Robotlar”, “Siber Güvenlik”, “Simülasyon”, “Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik” ile “Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu” ana temalarına yer verildi. Ayrıca IV. Ar-Ge Proje Pazarı ile Lise Kategorisinde de projelere yer verilecek.

Önemli isimler katılımcılarla buluşacak

Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağını arttırmanın amaçlandığı Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine önemli isimler de destek veriyor. Etkinliğin Onur Kurulunda Bartın Valisi Sinan Güner, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yer alıyor.