Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla “Çanakkale Savaşları'nın Siyasi ve Askeri Sonuçları” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen konferans yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Çanakkale'de milletimizin tarihine kahramanlık destanı olarak yazılan bir istiklal mücadelesi verildiğini söyledi.

Çanakkale'de genç eğitimli nüfusun yitirilmiş olmasının önemli etkileri olduğunu aktaran Rektör Uzun, “Yurdun dört bir yanından gelerek vatan savunmasına katılan yiğitler siperlerde omuz omuza çarpışarak bir milletin geleceğini kazanmıştır. Çanakkale Zaferi üzerinde yaşadığımız coğrafyayı bir kara parçası olmaktan çıkarıp, bir ruh ve değişmez bir öz haline getirmiştir. Böyle bir ecdadın torunları ve bu necip milletin bir ferdi olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. Bu düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'ni coşkuyla kutladığımız bu günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

“Çanakkale Savaşları'nın Siyasi ve Askeri Sonuçları” adlı konferansı veren Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Enis Şahin, Çanakkale Savaşları'nın tarihimizdeki en parlak zaferlerden biri olduğu ve İstiklâl Savaşı'na giden yolda milletimizin haklı mücadelesini yansıttığı ifade etti.

Şahin, Çanakkale cephesinde görev alan 250 bine yakın askerin çok büyük bir kısmının okumuş tahsilli öğrencilerden oluştuğunu vurgulayarak “Öğretmenler ya da öğrenciler harbi diye de adlandırılan Çanakkale cephesinde Türk Milletinin Çanakkale'ye bir anlamda istikbalini gömdüğünü söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Anadolu halkı tüm olumsuzluklara rağmen çoluk çocuk kadın erkek genç yaşlı demeden Çanakkale için seferber olduğunu da aktaran Şahin, “Çanakkale Savaşları, tüm dünyanın Osmanlı Devleti'ni hasta adam olarak anlattığı, can çekişiyor dediği bir anda gerçekleşmiştir. Bu dönem, Anadolu ve Trakya topraklarından yeni bir devletin filizlenme aşaması ve bu devletin kurucusu olacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de askeri dehasının gün yüzüne çıktığı bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.

Konferans karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.