Cankurtaran ekibi 1 Haziran'da göreve başlıyor

Bartın Belediyesi Cankurtaran Ekibi 1 Haziran itibariyle İnkumu'nda hizmet vermeye başlayacak.

İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 10 kişilik cankurtaran ekibi 2 bot, 1 jetski ile görev yapacak.

Boğulma olaylarının önüne geçerek vatandaşların herhangi bir can kaybı yaşamadan huzur içinde tatillerini geçirmelerini arzu etiklerini söyleyen Başkan Cemal Akın, "Bartın Belediyesi olarak her yaz döneminde olduğu gibi bu yaz dönemi içinde gerekli tedbirleri alıyoruz. İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde 10 kişilik Cankurtaran Ekibi oluştuduk. Ekibimiz 2 bot, 1 jetski ile hizmet verecek. Geçtiğimiz yaz döneminde ölümlü boğulma vakası yaşanmazken Bartın Belediyesi Cankurtaran ekibimiz 580 boğulma vakası müdahale ederek başarılı bir yılı geride bıraktı. Ekibimizin bu yaz döneminde de görevlerini yerine getireceğine inanıyorum” dedi.