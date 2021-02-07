İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatı yangınına itfaiye ekiplerinden müdahale

Bartın’da 3 katlı binada çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bartın'da 3 katlı binada çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde meydana geldi. İsmet Ertuğrul'a ait olduğu öğrenilen 3 katlı binanın çatı katından yükselen alevler üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kumluca Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.