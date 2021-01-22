Çatıda biriken dev kar kütlesi aracın üstüne düşerek maddi hasara neden oldu

Bartın'da bir binanın çatısında biriken yüzlerce kilo ağırlığındaki kar kütlesinin park halindeki aracın üstüne düştü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bartın'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Çatılarda biriken yüzlerce kilo ağırlığındaki dev kar kütleleri büyük tehlike oluşturdu. Bartın Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince çatılardaki kar kütlelerinin güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kemer Köprü Mahallesi 155'inci cadde üzerinde yer alan bir binanın çatısında biriken yüzlerce kilo ağırlığındaki kar kütlesinin park halindeki 06 AHH 401 plakalı aracın üstüne düşme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kar kütlesinin düştüğü aracın camları kırılarak, maddi hasarın oluşurken, gece saatlerinde yaşanan olayda kaldırımda ve kar kütlesinin düştüğü aracın çevresinde kimsenin olmayışı olası bir faciayı da önledi.