Çavuşoğlu: "Hedefimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türk Asrı yapmak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birinci öncelikleri vatan sevgisi ve Türk milleti olan partilerle Cumhur İttifakı'nı kurduklarını belirterek hedeflerinin Cumhuriyetin ikinci asrını Türk Asrı yapmak olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bartın'ın Ulus ilçesinde STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin elde ettiği başarıların herkesçe takdir edildiğini ve dünyadaki gelişmelere baktıklarında Türkiye'nin çok daha güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Dünya genelinde meydana gelen gelişmeler hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, "Biraz önce Ukrayna Savaşı'ndan bahsettim Libya, Suriye ve Afganistan'da kırılganlık hala devam etmiyor mu? Kafkasya'daki kırılganlık ortada. Çin ile rekabet şimdi daha da keskinleşti. Sistemde önümüzü göremiyoruz. Dolayısıyla sistem yetersiz olunca bir de ortaya birçok aktörler çıkmaya başladı. Çin artık politikada ben de varım, beni sadece ekonomik olarak saymayın, diyor. Keza Hindistan da öyle. Avustralya, Amerika ve İngiltere ile beraber Çin'i çevreleme politikası izliyor. Uyanan Afrika'da yeni güçler ortaya çıkıyor. Dünyada bir güç paylaşımı var. Biz bu paylaşımın neresinde olacağız. Şu andaki haliyle yetinirsek çok iyi bir yerde olmayız. Şu an sağlamız ama bu sağlamlık da yetmez bize. Dünyada ilk ona girmemiz lazım. Akıllı güç olan Türkiye'nin hamleleri ile küresel aktör olması önemli bir başarıdır" diye konuştu.

Gelecek yıllarda terör, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi eylemlerin devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Bizden başka bunlarla mücadele edebilecek bir ülke var mı? Neden İskandinav ülkelerinde alçakça Kur'an yakma eylemleri Türkiye Büyükelçiliği önünde oluyor? Neden Türk bayrağı ile beraber yapıyorlar? Çünkü biliyorlar ki İslam düşmanlığı ile mücadeleyi en çok Türkiye yapıyor. O yüzden Türkiye'yi ve Türk milletini hedef alıyorlar" dedi.

"Terörle mücadelemizi sürdürmemiz lazım" diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Göç meselesi bizi de etkileyen bir meseledir. Bu göz ardı edilecek bir mesele değil. Uzun yıllar sürmüş Yunanistan'da tüm sorunlarımızı çözmüş değiliz. Şu anda depremden dolayı bir yumuşama oldu. Bu diyaloğu devam ettirmemiz lazım ama meselelerimizin de çözülmediğini kabul etmemiz lazım. Diyalogla bu sorunların çözümünü gerçekleştirecek adımlar atmamız lazım ama haklarımızı da korumamız lazım. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin istikrarı gücü çok önemli."

Birinci öncelikleri vatan sevgisi ve Türk milleti olan partilerle Cumhur İttifakı'nı kurduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bunu da ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi aramıza katıldı. Cumhur İttifakı'nın güçlü olması gerekiyor. Çünkü ne kadar güçlü olursak o kadar istikrarlı oluruz. Cumhuriyetimizin birinci asrı başarılı oldu. Özellikle gurur duyarak söylüyorum bu kurucu üyesi olmaktan gurur duyduğum AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oldu. Cumhuriyetimizin ilk asrı tüm zorluklara rağmen başarılı oldu ama biz Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türk Asrı yapmamız lazım. Hedefimiz bu. Artık Türkiye'nin şahlanma zamanı. Elbette kolay olmayacak, yine önümüze zorluklar çıkacak. Cumhuriyetimizin kuruluşu da kolay olmadı, Kurtuluş Savaşı da kolay olmadı. Bırakın geçmişi son 20 yılda tek başına iktidar olduğumuzda atlattığımız badirelere baktığımız zaman kolay olmadı ama zorluk var diye kaçacak değiliz. Bu memleket ve devlet bizim. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye yeniden daha da güçlenecek ve istikrarımız devam edecek" şeklinde konuştu.