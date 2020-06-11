İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çelik kasa hırsızları cezaevine gönderildi

Bartın’da bir marketten 53 bin 680 TL çaldıkları iddiası ile İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Bartın'da bir marketten 53 bin 680 TL çaldıkları iddiası ile İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.


Olay, Mart ayında kent merkezindeki bir markette meydana geldi. Marketin otomatik kapısını levye ile açan hırsızlar muhasebe bürosunda bulunan çelik kasayı açarak içinde bulunan 53 bin 680 TL'yi aldı. Olayın ardından yapılan ihbarla çalışmalara başlayan emniyet güçleri, market içinde parmak izi ve güvenlik kameralarından yola çıkarak S.K. ve H.E. isimli şahısları tespit etti. Şahıslar İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.