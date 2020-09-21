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Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde ceviz ağacından düşen 60 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ceviz ağacından düşen 60 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.


Olay, Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, Kastamonu'da oturan ve yaz tatilini geçirmek için memleketi Kurucaşile ilçesinin Başköy köyüne gelen 60 yaşındaki İsmail Dinç, buradaki evinin bahçesinde yer alan cevizleri toplamak için ağaca çıktı. Ceviz topladığı sırada bir anda dengesini kaybedip zemine düşen Dinç, ağır şekilde yaralandı. Bilinci kapanan ve 112 ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dinç, yaşamını kaybetti.

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