Cezaevi firarisi denetimde yakayı ele verdi

Bartın'da huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde bir cezaevi firarisi, bir cinsel istismar zanlısı yakalandı.

Bartın'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalara devam edildi. Bu kapsamda yapılan son denetimlerde 772 şahıs güvenlik taramasından geçirildi. 22 okul ve çevresi, 5 metruk bina, 35 kahvehane, 2 iddia ve ganyan bayi, 7 içkili mekan, 6 büfe, 7 cafe, 18 park ve bahçe, 96 okul servisi, 71 araç kontrolünün yapıldığı denetimlerde biri cezaevi firarisi, biri de cinsel istismar suçundan aranan şahıs olmak üzere 6 araması bulunan şahıs yakalandı.

Bartın Ağız Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda arama kaydı bulunan N.V. çıkarıldığı mahkemece 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükümlü Bartın Cezaevine teslim edildi.

Denetimde yakalanan İstanbul Ümraniye cezaevi firarisi Ş.K.'da cezaevine teslim edildi.