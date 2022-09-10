Cezaevinden çıkan eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Bartın'da boşanmak istediği kocası tarafından yol ortasında defalarca bıçaklanarak öldürülen 33 yaşındaki 2 çocuk annesi, Bartın'da toprağa verildi. Cezaevinden çıkan kocası tarafından öldürülen genç kadının kızları ise annelerinin tabutu başında ‘Anne bizi bırakma' diyerek ağladı.

Bartın'da kendisinden boşanmak istediği eşi Arzu Ar'ı öldürmekle tehdit eden ve cinsel saldırıda bulunarak yaraladığı için Bartın Cezaevinde tutuklu bulunan Metin Ar, 3 gün önce konutta infaz kararı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkametgahını İstanbul'da gösteren Metin Ar, dün sabah Bartın'da kızı ile birlikte işe giden eşi Arzu Ar'ın Ulus Durağı mevkiinde yolunu keserek tartışmaya başladı. Metin Ar, tartıştığı eşini kızının yanında defalarca kez bıçaklayarak yaraladı. Göğsüne ve başına bıçak darbeleri alan genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların linç etmek istediği Metin Ar ise ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Boşanmak istediği kocasının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arzu Ar için Bartın'ın Geriş köyünde cenaze töreni düzenlendi. Arzu Ar'ın baba ocağına getirilen tabutu başında kızları 10 yaşındaki Cemre Ar ve 7 yaşındaki Alara Ar, ‘Anne bizi bırakma' diyerek ağladı. Arzu Ar'ın cenazesi öğle namazını müteakip köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.