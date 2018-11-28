CHP Bartın Merkez İlçe Teşkilatı görevden alındı

Görevden alınan Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, mevcut Milletvekili Aysu Bankoğlu'nu hedef göstererek, "Bu yönetim birilerinin kişisel ikballeri uğruna görevden alınmıştır. Bunu yapanları kınıyorum” dedi.

CHP Genel Merkezi Bartın merkez ilçe yönetimini partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle görevden aldı. Görevden alınma yazısının ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, “Partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket ettiğimiz gerekçesi ile CHP tüzüğünün 25. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, gizli oyla ve oy birliğince görevden alındığımızı öğrendik. Bizler 4 yıl oldu buraya geleli. 4 yılda çok mücadele ettik. Önceki vekilimiz Rıza Yalçınkaya ile beraber ve son seçilen milletvekilimiz Aysu Bankoğlu'nun seçilmesi için çok mücadele ettik. Yaptığımız emekler, harcadığımız zaman evimize harcadığımızdan daha fazla. Cumhuriyet Halk Partisi bizim için her zaman önde gelmiştir. Gerek Bartın için, gerek Türkiye için yine de bizler partimizin her kademesinde göreve devam edeceğiz. Burada bu kadar çalışkan bir yönetimin neden görevden alındığını hala çözmüş değiliz. Hadi beni görevden aldınız, bu yönetim kurulunu neden görevden aldınız? Biz yine partimizin askeriyiz. Partimizin emektarıyız. Bu güne kadar 4 yıldır 12 tane seçim geçirdik. Bu 12 seçimin 10 tanesinde galibiyet almış bir yönetim vardı. Bu yönetim birilerinin kişisel ikballeri uğruna görevden alınmıştır. Bunu yapanları kınıyorum. Karara da itiraz etmeyeceğiz. Adalet için 400 kilometre yürüdük. Buradaki adalette elbet tecelli edecektir” dedi.

“Milletvekili içimize paralı ajanlar soktu”

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Çelik de, Genel Merkez'in talimatıyla görevden alınmalarına tepki gösterdi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nu sert bir dille eleştiren Çelik, görev süresi boyunca fedakarca çalıştıklarını aktardı.

Çelik, Genel Merkez tarafından görevden alınmayı kabul etmediğini ve partideki görevinden istifa ettiğini söyleyerek, "Bugün kendimi ihanete uğramış gibi hissettiğim için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. 9 yıldır partide bir fiil görev almaktayım. Bana verilen tüm görevleri layıkıyla yerine getirdim. Partiden gönderilen mailde parti tüzüğüne aykırı hareket ettiğimiz söyleniyor. Bana bunu somut bir delille sunmaları gerekiyor. Bunu ben şahsım olarak soracağım. Bugüne kadar benim ne gibi tüzüğe aykırı bir hareketim görülmüş. Ben kovulmayı kabul etmiyorum. Kendim istifamı sunuyorum. Üyeliğimden vazgeçmiyorum. Sadece partideki görevimden istifa ediyorum. Biz partimiz için üniversiteye hazırlanan çocuklarımızı bırakıp, çalıştık. Yeri geldi taşın üzerinde yemek yedik. Sabahladık burada. Ancak hiçbir zaman bundan yakınmadık. En son ki seçimlerde Milletvekilimiz Aysu Bankoğlu yanımıza paralı ajanlar koydu. Bizim çalışıp çalışmadığımızı öğrenmek için bu yönteme başvurdu. Ben dahi broşürlerini kapı kapı dağıttım. Emeklerimizin karşılığı bu olmamalıydı. Biz ne yaptık? Ben çok merak ediyorum. Hak ve hukukun işlemediği bir camiada ben daha fazla çalışmak istemiyorum. Ben istifamı sunuyorum" dedi.