Cinayet olayında gelin ve kayınpeder tutuklandı

Bartın'da görüştüğü evli kadının evinde kadının kayınpederi tarafından bıçaklanan 29 yaşındaki Aykut Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili gözaltına alınan kadın ve kayınpederi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana gelen olayda görüştüğü evli kadının evine giden 29 yaşındaki Aykut Y. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki Aykut Y. gece saatlerinde görüştüğü evli ve 3 çocuk annesi T.K.'nın evine gitti. Bu sırada bir alt katta oturan T.K.'nın kayınpederi R.K. gelen sesler üzerine oğlu ve gelininin birlikte yaşadığı daireye çıktı. Gelininin dairesinde karşılaştığı Aykut Y. ile aralarında çıkan arbede de R.K. tarafından göğsünden bıçaklanan Aykut Y. ağır şekilde yaralandı. Olay sonrası Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Aykut Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan R.K. ve gelini T.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşanan olayın sonrasında R.K. ve T.K.'nın delil karatma girişiminde bulundukları ve ilk ifadelerinde Aykut Y.'nin eve hırsız olarak girdiğini beyan ettikleri ancak daha sonra suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.