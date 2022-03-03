“Çocuk Üniversitesi” tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi ile Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Çocuk Üniversitesi” açılması yönünde imzalanan protokolün ardından tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bartın'daki tüm resmi/özel kurum ve okullardan temsilciler katıldı. İki oturumda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, yapılacak çalışmalarla küçük yaşlardan itibaren bireylerin gelişimlerine destek olacaklarını söyledi.

Çelik, “Çağımız çocuklarımızı ve gençlerimizi bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel yönden en üst düzeyde geliştirmeyi öncelikli hale getirmiş durumdadır. Bu bağlamda üniversiteler olarak bizler gençlerimizi yenilikçilik, eleştirel düşünme ile problem çözme, iletişim ve iş birliği; medya, bilgi ve kültürler arası beceriler, üretkenlik, sorumluluk, liderlik becerileri ve yetenekleri olarak özetlenen 21. yüzyıl becerileri konusunda yetiştirmek durumundayız” dedi.

Okul öncesi dönemden başlamak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği her basamakta çocukları donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinin gerekliliğine değinen Çelik, “Üniversitemiz eğitim öğretim, araştırma ve topluma katkı alanlarında önemli başarılara imza atmaktadır. Buradan aldığımız güçle Bartın Üniversitesi olarak sizlerin de desteğiyle bu sorumluluğu üstlendiğimizi belirtmek isterim. Merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirilecek faaliyetler ile 3-18 yaş çocuklarımız yeni yetkinliklere sahip olacaklardır. Gerçekleştirilecek faaliyetlerde çocuklarımız üniversite ortamı ile tanışacak, bilimsel aktiviteler yaparak ve düşünerek kendilerini geliştirme fırsatları bulacaklardır. Burada öğrenmeyi öğrenecek olan çocuklarımıza sanatsal aktiviteler ile duygusal yönlerini ve becerilerini de keşfetmeleri için destek olacağız” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ise yapılan iş birliğinin önemine atıfta bulunarak “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı erken yaşlardan itibaren nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesine katkılar sağlanacaktır. Bu doğrultuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin ise “Çocuk Üniversitesi” kapsamında yapılacak çalışmalardan bahsederek “Hafta sonu, ara dönem, yarıyıl ya da yaz tatillerinde faaliyetlerde bulunacak Çocuk Üniversitesi ile çocuklar üniversitenin derslik, laboratuvar, atölye başta olmak üzere birçok olanağından yararlanabilecek. Bartın Üniversitesinin gönüllü öğretim elemanları tarafından verilecek eğitimlerde farklı alanlarda zenginleştirilmiş, bireyselleştirilmiş ve hızlandırılmış programlar uygulanacak” şeklinde konuştu.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından son buldu.