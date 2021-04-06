Bartın'ın Amasra ilçesinde 1,5 yıllık evli olan ve çöp atmak için evden çıkan kadın kayıplara karıştı.

Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde yaşayan Nazlı Okul (30) isimli evli kadın çöp atmak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Eşinin bulunması için jandarmaya başvuran kocası Şeref Okul (49) eşini görenlerin ya da haber alanların jandarmaya bildirmesini istedi.

1,5 yıllık evli olduğu eşinden bir gündür haber alamadıklarını ve endişe içinde olduklarını söyleyen Şeref Okul, “Eşim dün sabah kahvaltı yaptıktan sonra saat 10-11 civarı gibi buradan ayrılıyor. Evden iki tane çuval almış. Bunu giderken gören babası kızım nereye gidiyorsun diyor. Baba çöp atıp döneceğim diyor. Daha sonra bir haberimiz, malumatımız yok. Dün sabah jandarmaya gittim. Bu sabah yine jandarmalar geldiler soruşturdular arama yaptılar. Hiçbir şekilde bulunamadı. Kendisinden endişe ediyorum. Görenlerin bilenlerin jandarmaya haber vermelerini rica ediyorum. Bizim halkımız çok duyarlıdır hepsinden Allah razı olsun. Görenlerin duyanların jandarmaya bildirmesini rica ediyorum” dedi.

Evden çöp atmak için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nazlı Okul'un Şeref Okul'la ikinci evliliğini yaptığı ve ilk evliliğinden 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.