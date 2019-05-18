Çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Demirciler Mahallesi'nde yabani ot temizliği çöp konteynerlerin ilaçlı su dezenfekte çalışma yaptı. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Mahallelerde özellikle taşıt ve yaya yollarına kadar uzanan yabani bitkileri gerek ulaşım için sorun teşkil etmeleri gerekse kötü görüntü oluşturmaları sebebiyle temizliyoruz. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ise Mahallelerimizde ki çöp konteynerleri ekiplerimiz tarafından ilaçlanıp yıkanarak dezenfekte ediliyor. Böylece vatandaşlarımıza çöp konusunda daha sağlıklı koşullar oluşturuyoruz. Ayrıca sineklenme ve kötü kokunun da önüne geçmiş oluyoruz. Yabani ot temizleme ve çöp konteynerinin ilaçlanıp yıkanarak dezenfekte etme çalışmalarımıza diğer mahallelerimizde de devam edecek” dedi.