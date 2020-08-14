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Covid-19 çalışma koşullarını değiştirdi

Bartın’da, korona virüs (Covid-19) nedeniyle değişen çalışma koşullarına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan "Sayayı Evlerde Üretiyoruz" projeyle üretimi aksayan sayalar evde üretilecek.

Bartın'da, korona virüs (Covid-19) nedeniyle değişen çalışma koşullarına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan "Sayayı Evlerde Üretiyoruz" projeyle üretimi aksayan sayalar evde üretilecek.


Bartın'ın önemli gelir kaynaklarından birisi olan ve korona virüs nedeniyle üretimi azalan sayalar (ayakkabının yüzü, üst bölümü), hazırlanan projeyle evde üretilecek. Covid-19 sürecinde değişen çalışma koşulları ve güvenlik önlemlerine alternatif bir çözüm olarak evden çalışma yöntemi sağlanacak projeyle, önemli bir istihdam alanı olan sayacılık sektöründe üretim artışı ve hedef kitle olan genç işsizler, kadınlar, bakıma muhtaç çocuğu olan ailelerin meslek edinmeleri ve hanelerinde gelir artışı sağlanacak. Projeyle ayrıca Bartın'daki göç kaynaklı sosyal sorunların, genç işsizliğin ve yoksulluğun azaltılması hedefleniyor.


Bartın Valisi Sinan Güner, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından ön değerlendirmesi yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan "Sayayı Evlerde Üretiyoruz" isimli projesi desteklenmeye hak kazanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


Emeği geçenlere teşekkür eden Güner, "Valilik bünyesinde kurulan proje birimleri ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın proje geliştirme konusundaki gayretleri ile Bartın'da önemli mesafeler almamızı sağladı. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası programlara yaptığımız başvurulardan verim almaya başladık. 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamda Bartın'dan sunduğumuz 3 adet projenin ikisinin geçmesi ürettiğimiz projelerin yalnızca nicelik değil nitelik açısında da aşama kat ettiğini bize gösterdi. 2020 Yılı SOGEP kapsamında Zonguldak, Karabük ve Bartın'dan toplamda geçen projelerinin yarısı Bartın'a ait. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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