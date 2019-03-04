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Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine seslenen engelli gençle sohbet etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’da mitingin ardından kendisine seslenen engelli vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da mitingin ardından kendisine seslenen engelli vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın mitinginin ardından seçim otobüsü ile vatandaşları selamladı. Vatandaşlara hediyeler dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine seslenen engelli bir vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti. Gencin ailesi ile de sohbet eden Erdoğan, ailenin kendisine verdiği dosyayı da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bartın Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde Vali Sinan Güner'den brifing aldı.

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