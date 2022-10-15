Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Merhumlarımızın sayısı 41 oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden kazasında son işçiye de ulaşıldığını, hayatı kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden kazasının yaşandığı sahada inceleme yaptı, son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Maden Ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması nedeniyle fevkalade milletçe üzgünüz. Patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Madenden yaralı olarak kurtulan işçilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Devletimiz, madenin eksi 300 ve eksi 350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber ederek kaza mahallinde çalışmalara başlamıştır. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken, bir yandan da yaralı işçilerimiz ambulans, helikopter ve uçak ambulanslarla çeşitli illere nakledilmiştir. Türkiye Taş Kömürü İşletmelinden AFAD ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız işçilere ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız derhal olay yerine gelerek başlatılmış olarak çalışmaların koordinasyonunu yürütmüşlerdir. Biz de patlama haberini aldığımız andan itibaren sürekli olarak içişleri bakanımla irtibat halinde olduk. Gece boyunca sürekli telefon görüşmelerimizi sürdürdük. Yapılması gereken atılması gereken adımları sürekli atmanın gayreti içinde olduk. Ayrıca bugünkü Diyarbakır programımız iptal ederek Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görmek gayreti içinde olma kararı aldık. Bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu, yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu anda önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktır. En son 41'inci işçimize ulaştık. Tabii o da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı böylece 41 olmuş oldu, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti gösterme çalışmaları içerisindeyiz"

Her konuda oluğu gibi çalışma hayatında da 'önce insan' dediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarında önemli sayıda kazaların yaşanıyor olmasını kabul edemeyiz. Artık madendeki hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Gerek bakanım, gerek sendika başkanım ve bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız son 1 ay içinde ocağa indiler, yerinde tetkikler yaptılar. Şu anda bizim mevcut bu tür ocaklar içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen, tabi değerli arkadaşlar birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun dünü ne bu günü, ne yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım. Teknoloji tüm kabiliyetlerini işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti gösterme çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve milli bu konuda da bize ihtiyacımız olan yapısal değişimi sağlamakta yeterli olacağına inanıyorum" dedi.

“Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur”

Kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sahip çıkılacağını anlatan Erdoğan, "Görüldüğü gibi buradan uçak ambulansa alıp bir kısmını buradan Bartın'a götürürken, bir kısmını da İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanemize götürüp tedavi altına aldık. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bu devletin ve onun en yüksek temsilci olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabbimden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylemesini dua ediyorum. İlk etapta bir karar daha aldık. O da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer çalışma bakanlığımız 100, aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken yardımı ve desteği hemen kabine toplantımızda belirleyip, onun da adımını atacağız" diye konuştu.