Daha fazla öğrenci AB fırsatlarından yararlanabilecek

Bartın Üniversitesi'nin ‘Erasmus+ Gençlik Projeleri' için Türkiye Ulusal Ajansı'na sunduğu “Akreditasyon-Kalite Sertifikası” talebi kabul edildi. Böylece daha fazla öğrenci Avrupa Birliği (AB) fırsatlarından yararlanabilecek.

Bartın Üniversitesi, ‘Gönüllülük ve Dayanışma Projeleri' kapsamında, destekleyen (Gönderen/Koordinatör) ve ev sahibi olarak Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edildi. Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Burçin Kef, kabul edilen akreditasyon talebi dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirerek, daha fazla öğrencinin yurt dışı olanaklarından yararlanabileceğini söyledi.

Kef, “AB Gençlik Programlarının en önemli bileşeni olan ‘gönüllülük', kabuk değiştirerek daha fazla gencin iş ve kariyer hayatına faydalı olmak üzere yeni bir hibe programına dönüştürüldü. European Solidarity Corps/ESC olarak duyurulan program bizde ise Avrupa Dayanışma Programı olarak anılıyor. Genel hatları itibariyle Erasmus+ Programı'ndan ve özelde Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı'ndan beslenen Avrupa Dayanışma Programı'nda Türkiye şu aşamada sadece ‘gönüllülük' ve ‘dayanışma' projelerine başvuran uygun ülke konumundadır.” dedi.

Bartın Üniversitesi Erasmus+ Gençlik Projeleri Sorumlusu Ahmet Abalı ise “Üniversitemiz öğrencileri hali hazırda Erasmus Öğrenim ve Staj hareketliliklerinden faydalanabiliyor. Fakat yurt dışı deneyiminden yararlanacak öğrencilerimizin, yerel gençlerimizin ve hatta mezunlarımızın sayısını arttırmak onların kişisel ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Avrupa Dayanışma Programının herhangi bir şart aranmaksızın sadece 17-30 yaş arası gençlere yönelik olması da bütün gençlerimizin katılım sağlamalarını ve fırsatlardan yararlanmalarını kolaylaştırıyor. Aldığımız bu akreditasyon ile birlikte yazacağımız projeler ile hem gençlerimize bu imkânı sağlayacağız hem de yurt dışından gençleri üniversitemizde ağırlayarak gönüllülük üzerine faaliyetler gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Akreditasyon sonrası projelerimizi sunduk. Olumlu sonuçlanması halinde üniversitemiz internet sitesi ve sosyal hesapları üzerinden ilanlara çıkacağız.” diye konuştu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da Erasmus kapsamında 14 Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki 40 farklı üniversite ile anlaşmaları olduğunu belirterek, “Öğrencilerimiz akademik yılın bir ya da iki döneminde, hibe desteği alarak, anlaşmalı olduğumuz üniversitelere gidebilmektedir. Bu kapsamda üniversitemizin Almanya, Bulgaristan, Çekya, İtalya, İspanya, İsveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Litvanya ve Yunanistan'daki 40 farklı üniversiteyle anlaşmamız bulunuyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz anlaşma şartı aranmadan herhangi bir AB ülkesinde, kendi öğrenim alanındaki bir kurum ya da kuruluşta 12 aya kadar staj yapabilmektedir. Bunun dışında aldığımız akreditasyonla birlikte öğrencilerimiz Avrupa Birliği fırsatlarından daha fazla yararlanabilecek, entelektüel bilgi birikimleriyle sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı yapabileceklerdir. Bu noktada emeği geçen herkesi kutluyor, sunulan fırsatlardan öğrencilerimizin yararlanmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.